Українські заробітчани потрапили в ПП під Будапештом

За повідомленням місцевих ЗМІ, чеський автобус віз 44 українця з Чехії в Чоп, Україна. Про це пише Politeka.





За первинною інформацією, постраждалих в результаті пожежі немає. Через три години людей забрав новий автобус.

У мережі з'явилося відео, де видно палаючий автобус, спецслужби Чехії, а також чорний дим над трасою. Люди стояли у обочичны і тримали сумки, деякі були в масках.

Раніше ми повідомляли, що на одеській трасі прямо на ходу загорівся мікроавтобус з пасажирами всередині.

Спочатку про подію стали повідомляти очевидці в соцмережах. Вони розмістили відео, проте ніяких подробиць не було, передає.

Пізніше з'явилася офіційна інформація від рятувальники.

Як повідомили в прес-службі ДСНС Одеській області, 12 березня, на 210-му кілометрі траси Одеса-Рені загорівся пасажирський мікроавтобус, що слідував за маршрутом «Одеса-Ізмаїл».

Повідомлялося, що в Києві загорівся пасажирський автобус під час руху.

На Солом'янській площі сьогодні вранці, 1 березня, загорівся автобус. Інформація про це з'явилася в групі Київ Оперативний у Фейсбуці.

На місце події викликали рятувальників. Пожежники ліквідували пожежу ДСНС. Інформація про постраждалих на даний момент встановлюється.

Нагадаємо, пожежа небувалих масштабів спалахнув в Одесі

Також Politeka повідомляла, автобус з бійцями Нацгвардії спалахнув під Одесою

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