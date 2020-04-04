На місці вже працюють рятувальники

Вибух у п'ятиповерховому будинку привів до обвалу під'їзду з третього по п'ятий поверхи

У суботу, 4 квітня, близько 13:30 в підмосковному Орєхово-Зуєво (Росія) стався вибух на третьому поверсі п'ятиповерхівки, пише Рoliteka.net з посиланням на різні ЗМІ. (Щоб переглянути кадри, доскрольте до кінця сторінки)



За словами очевидців, три поверхи будинку по вулиці Гагаріна впали буквально за секунду.

За інформацією місцевого управління МНС, стався хлопок газоповітряної суміші. Зараз на місце події направлені всі сили рятувальників.

«Вибух газоповітряної суміші в квартирі на 3-му поверсі 5-поверхового 4-під'їзного цегляного житлового будинку з наступним обваленням 2-го під'їзду з 5-го по 3-й поверхи. Інформація щодо потерпілих уточнюється, проводяться пошуково-рятувальні роботи», — йдеться у повідомленні рятувальників.

У ЗМІ з'явилася інформація, що вибух міг статися через поломку або неправильне використання газового обладнання. Нібито виною стала газова колонка.

З будинку евакуювали 200 осіб. 150 - евакуювалися самі до прибуття пожежних, 50 осіб - по сходовим маршам рятувальних підрозділів.

Влада розпорядилися про розміщенні жильців в місцях тимчасового перебування.

За інформацією свідків, 15-річного підлітка змогли витягнути зі зруйнованої квартири ще до приїзду рятувальників. На фото його видно після вибуху.

Постраждалий зараз знаходиться у стані сопору, очевидці спустили його з третього поверху і передали лікарям.

Пізнише в МНС повідомили, що одна особа загинула, а четверо постраждали.

Нагадаємо, в минулому році 11 липня в житловому будинку в Москві також прогримів вибух. Тоді в панельному 12-поверховому будинку вибухнув газовий балон. Мешканці, на щастя, не постраждали.

Крім того, конструкції будівлі не були порушені,

Кадры очевидцев из Орехово-Зуево, где предположительно взорвался газ в пятиэтажном доме. pic.twitter.com/PT5LxbLYBE — Д. Иваныч (@divanich_ru) April 4, 2020

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