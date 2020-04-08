Жорстоко вбили легендарного музыканта, лідера відомого рок-гурту "Лесик Band" Олександра Дацюка

Про це повідомив керівник ГО "Варта-1" Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, трагедія сталася у Львові о 21:00 вівторка, 7 квітня.

На 57-річного музиканта напав бездомний і завдав ножові поранення.

"На вул. Героїв УПА, 76, на зупинці колишнього заводу "Кінескоп", чоловік (зі слів поліції, бездомний) напав і підрізав Лесика з гурту "Лесик Band" (Олександр Дацюк), поліція затримала чоловіка і вилучила ніж, проводять слідчі дії", - зазначив Зінкевич.

Він уточнив, що Дацюк отримав два проникаючі поранення в область серця.

Музиканта змогли доставити в лікарню ще живим, але врятувати його не вдалося.

Дочка Олександра Дацюка Христина підтвердила смерть батька.

"Сьогодні трагічно помер наш тато Лесик Дацюк. Від руки якогось покидька. У зв'язку з карантином ми, звичайно, не будемо робити пишного прощання", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК.

Олександр «Лесик» Дацюк у 1990 році створив у Львові гурт «Лесик Band», який був дуже популярним в середині 90-х. Група відома своїми хітами «Гуляли», «Співали ящури», «Кошмарний сон», «Рекет», «Весна застою», «Бразілія». Ці пісні раніше вивчали напам'ять і наспівували так часто, що дехто навіть вважав їх народними.

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