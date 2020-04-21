На Житомирщині підпали сухої трави закінчилися знищенням цілих сіл

Наслідки людської дурості, які обернулися справжньою трагедією, показав журналіст і блогер Денис Казанський, передає Politeka.net.

Він з'їздив в село Личмани Овруцького району Житомирщини і продемонстрував, чим закінчилися масштабні пожежі для жителів цього населеного пункту. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

В селах Магдин і Личмани згоріли 38 будинків. За словами автора, в цих місцях і раніше траплялися пожежі, але подібних наслідків не було. Суха трава затухала сама по собі, і вогонь не поширювався на такі території. У цьому ж році свою лепту внесли дуже суха і безсніжна зима, а також відсутність опадів. Тому вогонь, прорвавшись на суху траву і лісову підстилку, накоїв великої біди, знищивши сусіднє село повністю, а Личмани – наполовину.

На кадрах – вигорілі подвір'я селян, груди цегли і металу.

«Знаєте, такі види, як після війни, як після бомбардування. Ніби я знімаю все це десь на Добассе, в якомусь прифронтовому селі», – каже Казанський.

Кожного, хто підпалює траву, він назвав потенційними вбивцями, оскільки пожежі, що сталися у регіоні, забрали кілька людських життів.

У своєму репортажі Денис спростував чутки про те, що причиною пожежі став закон про продаж землі.

«Будь ласка, не пишіть дурниць. Північ Житомирщини - це депресивна, напівдика територія, де майже ніхто не живе. Земля тут майже нічого не коштує, по селах є багато вільних покинутих будинків, які можна взагалі займати безкоштовно, але бажаючих щось не дуже багато», – написав він.

У коментарях до публікації користувачі пишуть про те, що погорільцям допомагають місцеві жителі, які прихистили їх в уцілілих будинках, а також волонтери. Влада ж не діє і не реагує на прохання про допомогу.

Є й ті, хто вважає пожежі спецоперацією Росії.

«Пожежі в зоні ЧС це чудово проведена спецоперація ГРУ РФ з нанесення збитку Україні, Києву та його жителям. Репетирували такі «флешмоби» ще в 2015-2016 коли «хори» і «солісти» виконували по багатьох українських вокзалах «катюшу», «молдаванку», «кучерявий клен». Це наше майбутнє, до якого СБУ і МВС потрібно готуватися вже сьогодні, тому що легше попередити, ніж боротися з наслідками», – зазначає користувач Семен Петров.

Нагадаємо, відомий волонтер рознесла владу за бездіяльність у боротьбі з пожежами.

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