Графіки відключення світла в Кіровоградській області 23 та 24 вересня опублікували енергетики. Без електроенергії залишаться десятки вулиць у Кропивницькому та селі Нове.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 23 та 24 вересня опублікували регіональні енергетики. Цього разу планові знеструмлення торкнуться як обласного центру, так і передмістя.

Відключення пов'язані з технічним обслуговуванням та капітальним ремонтом електромереж. Про це повідомляє Кіровоградобленерго, фахівці якого виконуватимуть роботи на енергооб'єктах протягом двох днів.

23 вересня світло зникатиме з 08:00 до 17:00, а на окремих ділянках — з 09:00 до 13:00 та до 18:00. Під капітальний ремонт підпадають численні будинки на вулицях Садовій, Тепличній, Світлани Барабаш, Дорогого Семена, Гурбенській та у провулках Санаторному, Тепличному й Харитина Пекарчук.

У селі Нове 23 вересня капітальний ремонт охопить масиви на вулицях Марії Садовської-Барілотті, Дружби, Центральній, Західній, Яблуневій, Малиновій та інших, а також ділянки на вулицях Степана Чобану, Шульгиних, Кропивницького, Полтавській, Січовій, Ігоря Замоцького.

24 вересня з 08:00 до 17:00 та з 09:00 до 13:00 і до 17:00 технічне обслуговування зачепить широкий перелік адрес у Кропивницькому: вулиці Вадима Височина, Варшавську, Севастопольську, Павла Сніцара, Героїв-земляків, Бобринецький шлях, Новослобідську, Бердянську, Семена Тютюшкіна, Валентина Глушка, Кароля Шимановського, Михайла Янгеля, Канізьку, Ярославську, а також проспекти Університетський і Винниченка та провулки Санаторний, Водостічний.

Енергетики нагадують, що терміни робіт можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі. Точний перелік адрес та годин знеструмлень за конкретним будинком слід перевіряти на офіційній сторінці графіків планових відключень Кіровоградобленерго.

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