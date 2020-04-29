Окупаційні війська не збираються дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі

Про це інформує прес-служба 93-ї омбр, передає Politeka.net.

За інформацією військовослужбовців, російські терористи чотири рази відкривали вогонь поблизу Мар'їнки і Катеринівки, а також Кримського, що на Луганщині.

Більш того, окупанти стали частіше застосовувати важкий заборонену озброєння. На цей раз позиції ЗСУ підступний ворог накрив з САУ калібру 152 мм.

На відео, опублікованому прес-службою 93-ї омбр, добре видно осколки снарядів величиною з бойовий ніж.

"А тепер уявіть, що роблять з людським тілом кілька десятків таких смертоносних шматків металу. Від такого не врятує жоден бронежилет. Ще раз нагадаємо, що це зброя, м'яко кажучи, заборонена згідно Мінських домовленостей. Але коли це зупиняло РФ?" - говориться в повідомленні військових.

Варто відзначити, що на Донбасі зросла кількість обстрілу. За інформацією прес-центру штабу ООС, за минулу добу російсько-окупаційні війська 17 разів відкривали вогонь.

У зоні відповідальності "Схід" підконтрольні Кремлю бойовики вели вогонь по українських позиціях неподалік Кам'янки з міномета 82-го калібру, автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів; біля Опитного - з ручного протитанкового гранатомета; біля Павлополя противник вів вогонь з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Українських військових обстріляли зі 152 міліметрових самохідних артилерійських установок Російські окупанти знову взялися за старе. Позиції холодноярців на Луганщині зазнали обстрілу 152 міліметровими артилерійськими снарядами. Найімовірніше, що працювали ворожі самохідні артилерійські установки 2С3 «Акація». На відео добре видно уламки снарядів завбільшки з бойовий ніж. А тепер уявіть, що роблять з людським тілом кілька десятків таких смертоносних шматків металу. Від такого не врятує жоден бронежелет. Ще раз нагадаємо що ця зброя, м'яко кажучи, є забороненою згідно Мінських домовленостей. Але коли це зупиняло РФ? Детальніше дивіться у сюжеті Суспільне Донбас. #93ОМБр #війна #ООС #Луганщина #Кримське #Новотошківське #Бахмутська_траса #обстріли #артилерія #2С3 #Акація #заборонений_калібр Gepostet von 93-тя ОМБр Холодний Яр am Dienstag, 28. April 2020

У зоні відповідальності "Північ" окупанти з міномета калібру 120 мм накрили позиції ЗСУ під Кримським; по захисникам Хутора Вільного бойовики вели вогонь двічі - з артилерійських систем калібру 152 мм та 82 мм мінометів; біля Попасної вів вогонь із станкових і ручних протитанкових гранатометів і мінометів, а ввечері обстрілював із стрілецької зброї; по околицях Горіхового з мінометів калібру 120 мм і 82 мм випустили 9 мін, а поблизу Новолуганського застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Поблизу Новотошківського ворог двічі відкривали вогонь з заборонених озброєнь.

В прес-центрі штабу ООС також повідомили, що Україна продовжує нести втрати на передовій. В результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець загинув.

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