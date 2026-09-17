У міській лікарні Одеси терміново бракує донорської крові всіх груп. Одеська міська рада закликала мешканців поповнити банк крові вже цього тижня — розповідаємо, коли і куди приходити та які вимоги до донорів.

Донорська кров в Одесі залишається в постійному дефіциті — місцеві лікарні щоразу звертаються до мешканців із проханням поповнити банк крові. Цього разу Одеська міська рада оголосила терміновий збір для потреб міської клінічної лікарні №11, де зараз бракує крові всіх груп.

Медзакладу наразі терміново потрібна донорська кров усіх груп, тож долучитися можуть як постійні донори, так і ті, хто здаватиме кров уперше. Прийом охочих відбудеться 18 вересня з 9:00 до 13:00.

Де та коли чекають на донорів

Пункт прийому розташований за адресою: вулиця Нестеренка (Академіка Воробйова), 5. Одеситам необхідно заходити через головний вхід та прямувати за вказівником «Трансфузіологія».

З собою обов'язково потрібно мати документ, що посвідчує особу. Із паспортом чи ID-карткою фахівці швидко перевірять дані й допустять до процедури.

Хто може стати донором

Долучитися до здачі крові можуть громадяни України або особи з посвідкою на постійне проживання. Вимагаються: вік від 18 до 60 років і вага понад 50 кілограмів.

Абсолютними протипоказаннями вважаються ВІЛ, СНІД, вірусні гепатити В і С, сифіліс та туберкульоз. Також донація заборонена при цукровому діабеті, онкології, епілепсії, важких захворюваннях нирок або шкіри.

Тимчасові обмеження перед здачею крові

Після перенесеного грипу чи ГРВІ має минути щонайменше два тижні. Після нанесення татуювань, татуажу або пірсингу процедуру відкладають на шість місяців.

Прийом антибіотиків забороняє донацію на два тижні, а знеболювальних засобів — на 72 години. Після вживання алкоголю має пройти щонайменше 48 годин.

Як підготуватися до здачі крові

За три дні до візиту слід утриматися від вживання знеболювальних та гормональних препаратів. За дві години до та після здачі крові не можна палити.

Напередодні заборонено їсти жирні продукти, молочні вироби, яйця, цитрусові, снеки та солодку газовану воду. Вранці варто поснідати кашею на воді або дієтичним печивом із солодким чаєм.

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