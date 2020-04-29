На Балі знайшли мертвими подружню пару з українським громадянством

Про це повідомило місцеве видання Coconut. Чоловік і жінка померли при загадкових обставинах, але їх тіла забирали з квартири по антивірусному протоколу.

Повідомляється, що тіла знайшли 28 квітня в районі Кедонганан Бадунг, де жила пара. Поліція вже почала розслідування обставин смерті пари. В органах заявили, що слідів насильства на тілі виявлено не було. Обидва тіла були виявлені на підлозі без ознак життя.

Варто відзначити, що в якості запобіжного заходу тіла забрали за протоколами китайського вірусу. Тіла були обприскані дезінфікуючими засобами, перш ніж їх забрали в лікарню.

Як стало відомо, про інцидент в поліцію повідомили сусіди пари, яких стурбував той факт, що вони цілий день не виходили з кімнати.

Пізніше в українському МЗС підтвердили виданню «Інтерфакс-Україна», що на Балі дійсно загинули українські громадяни. У відомство звернулася їх дочка, яка і повідомила про факт смерті. За словами представника відомства, тіла померлих перебувають в лікарні, де їх повинні протестувати на уханьский вірус. Результати аналізів будуть лише 3 травня. Крім цього, їм проведуть аутопсію для встановлення причин смерті, якщо вірус не підтвердиться.

У МЗС пообіцяли посприяти організації репатріації померлих.

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