В Київ з фронту привезли багато покалічених бійців ЗСУ

Як повідомляє Politeka.net, про це відомий волонтер Наталя Юсупова розповіла на своїй сторінці в Facebook. Вона також поділилася відео, як воїнів відвозять машини "швидкої допомоги" (щоб подивитися, скрольте вниз).

Вона поділилася, що 14 травня в столиці доставили поранених військовослужбовців. Багато машин "швидкої допомоги" промчали по Києву в бік центрального госпіталю.

"Війна триває, за тиждень на фронтон більше 12 поранених і є вбитий. Воїнів привезли з різними пораненнями, є дуже у важкому стані", - заявила Наталія Юсупова.

Волонтер також розповіла про стан госпіталізованих бійців. За її словами, медики рятують захисників України з різними травмами.

"Сьомий рік ми зустрічаємо борти, сьогодні повз мене везли бійця, зовсім молодого, посічене обличчя осколками, синці під очима, руки і ноги перебинтовані. Зовсім хлопчисько, а в очах біль і сила. У госпіталі зараз лежать хлопці з різних бортів, без ніг і рук, хірурги роблять операції, персонал виходжує. Госпіталь на карантині і закритий для відвідувачів", - пише волонтер.

Gepostet von Nataliia Yusupova am Donnerstag, 14. Mai 2020

Наталія Юсупова зазначила, що пораненим бійцям ВСУ потрібні ліки, одяг і продукти. Крім того, потрібно підтримувати військовослужбовців на передовій.

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