За добу на Сході України загинуло троє українських військових, ще двоє отримали поранення

Практично щодня з фронту надходять невтішні новини про смерть українських бійців або пораненні військових. Як правило, бійці отримують поранення в результаті обстрілу, але бувають і інші причини.

Так, 14 травня стало відомо про смерть двох людей в результаті військових навчань в районі ООС. Як передає ТСН, двоє десантників загинули біля Краматорська через невдале приземлення. Зазначається, що військові потонули в результаті стрибка з парашутами. Рідні загиблого розповіли, що їх тіла майже добу шукали, а вони загинули 13 травня. У штабі ООС на даний момент причини загибелі не озвучують, відзначаючи, що проводять розслідування.

Імена загиблих відомі. Це 30-річний майор Андрій Супріган, який воював на Донбасі з самого початку російської агресії. У нього є бойові ордени та нагороди. Разом з ним загинув сержант Дмитро Кузьменко.

Крім цього, на передовій загинув 24-річний військовий Олександр Карпик. Його поранив снайпер на Луганщині. Медикам не вдалося врятувати життя молодого бійця.

У штабі ООС підкреслюють, що обстріл не вщухають. По всій лінії розмежування йдуть обстріли із застосуванням протитанкових керованих ракет.

Нагадаємо, що з'явилися трагічні подробиці загибелі майора-спецназівця Андрія Супригана.

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