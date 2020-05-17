Масштабні мітинги проти карантину завершилися сутичками з поліцією і арештами
Інцидент стався вранці 17 травня в столиці Польщі Варшаві, передає Politeka.net з посиланням на польську поліцію і інформацію очевидців в Twitter.
Відзначається, що люди зібралися на акцію протесту, вимагаючи від уряду дозволити підприємствам знову відкритися після карантину. У той же час у поліції зазначили, що протест був незаконним, оскільки в країні досі заборонені масові зібрання. На акцію прийшли близько 100 чоловік, вони тримали написи "Хліб і робота" і "Все знову буде в порядку".
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"На жаль, ми маємо справу з випадками агресії проти поліцейських. У зв'язку з активним нападом на офіцерів були застосовані заходи прямого примусу у вигляді фізичної сили і газу", – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.
Правоохоронці затримали 380 осіб для допиту, 5 осіб затримано за порушення недоторканності і образу поліцейського, пошкодження поліцейської машини.
Як повідомляють місцеві журналісти, в зв'язку з використанням газу поліцією проти групи протестуючих, деякі люди отримали травми, насамперед очей. Поліцейські також були поранені. Наголошується, що всім травмованим надана медична допомога.
Раніше ми повідомляли, українські перевізники влаштували пікет в центрі Києва. Водії вимагали відновлення автобусного сполучення між містами. Люди скаржилися, що через заборони їм нічим годувати свої сім'ї.
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