Масштабні мітинги проти карантину завершилися сутичками з поліцією і арештами

Інцидент стався вранці 17 травня в столиці Польщі Варшаві, передає Politeka.net з посиланням на польську поліцію і інформацію очевидців в Twitter.

Відзначається, що люди зібралися на акцію протесту, вимагаючи від уряду дозволити підприємствам знову відкритися після карантину. У той же час у поліції зазначили, що протест був незаконним, оскільки в країні досі заборонені масові зібрання. На акцію прийшли близько 100 чоловік, вони тримали написи "Хліб і робота" і "Все знову буде в порядку".

"На жаль, ми маємо справу з випадками агресії проти поліцейських. У зв'язку з активним нападом на офіцерів були застосовані заходи прямого примусу у вигляді фізичної сили і газу", – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Правоохоронці затримали 380 осіб для допиту, 5 осіб затримано за порушення недоторканності і образу поліцейського, пошкодження поліцейської машини.



Як повідомляють місцеві журналісти, в зв'язку з використанням газу поліцією проти групи протестуючих, деякі люди отримали травми, насамперед очей. Поліцейські також були поранені. Наголошується, що всім травмованим надана медична допомога.

Na Placu Zawiszy jedna z grup protestujących zablokowała radiowozy @RadioZET_NEWS #Warszawa pic.twitter.com/zQB4uqQeWl — Natalia Żyto (@NataliaZyto) May 16, 2020

Źle to wygląda. Policja wykonuje swoje obowiązki i funkcjonariuszom należy okazać szacunek. Słychać wezwania do rozejścia się. Jednak ciężko będzie wytłumaczyć takie filmy. Czy faktycznie tak trzeba z ludźmi postępować? pic.twitter.com/Rts99ZrvYu — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) May 16, 2020

Раніше ми повідомляли, українські перевізники влаштували пікет в центрі Києва. Водії вимагали відновлення автобусного сполучення між містами. Люди скаржилися, що через заборони їм нічим годувати свої сім'ї.

Нагадаємо, як на Майдані: новий бунт спалахнув у Києві, ніякої карантин не допоможе, кадри з місця.

Як повідомляла Politeka, масовий бунт охопив ще одну область, українці пішли на крайні заходи, траса перекрита: кадри.

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