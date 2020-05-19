Бійці ЗСУ помстилися російсько-окупаційним військам "Л/ДНР" за обстріл

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба 54-ї омбр.

За інформацією військових, підконтрольні Кремлю терористи відновили обстріл позицій ЗСУ, тому до спецоперації була залучена розвідка.

"З допомогою БПЛА та інших засобів розвідки була встановлена позиція і вантажний автомобіль Урал, який здійснював перевезення небезпечних подарунків. І в один з весняних днів, коли ворог почав обстріл наших позицій, у нього полетіла отвєточка з не забороненого Мінськими угодами озброєння", - сказано в повідомленні.

В результаті спецоперації точним пострілом був ліквідований вантажний автомобіль Урал.

"Патрончик більше підвозити не буде", - з гумором резюмували бійці ЗСУ.

"А настрій-то покращився. Спасибі за роботу", "Красені", "Ви прикрасили мій день", "Слава Україні", "Казахстан з вами, мої дорогі українці! Весь світ, все людство на вашому боці! Молодці! Гнилій нечисті загнали кулю в лоб!", - написали користувачі в коментарях під відеороликом.

Раніше ми розповідали про загибель 18-річного бійця ЗСУ. Військовослужбовець зі Славути Сергій Тимощук вважався в списках безвісти зниклих практично шість років.

Влітку 2014 року воїн з 80-й ОДШБ перестав виходити на зв'язок, перебуваючи в той момент на території Луганського аеропорту.

Вчора, 18 травня, в Славутському міській раді Хмельницької області повідомили, з допомогою системи ДНК-ідентифікації останки бійця вдалося встановити. Відомо, що 18-річний герой Сергій Тимощук загинув 31 серпня 2014 у бою з російськими окупантами за Луганський аеропорт.

Дата і місце офіційної церемонії прощання буде оприлюднено найближчим часом. Тіло для похорону привезуть після ослаблення карантину.

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