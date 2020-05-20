Російсько-окупаційні формування "ЛНР" були приведені в повну бойову готовність

Гнівне повідомлення ватажка луганських терористів Леоніда Пасічника у своєму Telegram опублікував пропагандист Андрій Марочко, передає Politeka.net.

Зокрема, маріонетка Кремля пригрозила Україні "відсунути лінію фронту".

Так, ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник нахабно звинуватив бійців ЗСУ у порушенні домовленостей і обстрілі ЛЕП "Михайлівка-Комунарська", ремонтної бригади, яка працювала на ній, і патруля ОБСЄ.

Крім цього, в своєму гнівній заяві підконтрольний Кремлю Пасічник звернувся до президента України Володимиру Зеленському з прямими погрозами.

"У зв'язку з цим хочу звернутися до президента України Володимиру Зеленському. У разі продовження таких дій з боку ЗСУ, ви, Володимир Олександрович, не залишите нам іншого вибору, окрім як прийняти ефективні і рішучі заходи до того, щоб відсунути лінію зіткнення від зазначеної лінії електропередач", – йдеться у заяві, опублікованій в Telegram.

Намагаючись залякати Україну, безпідставно звинувачуючи її в порушенні домовленостей про режим припинення вогню, Пасічник ще заявив наступне: "У цих цілях мною вже дані відповідні вказівки про приведення в бойову готовність підрозділів "народної міліції".

Раніше ми розповідали про загибель 18-річного бійця ЗСУ. Військовослужбовець зі Славути Сергій Тимощук вважався в списках безвісти зниклих практично шість років.

Влітку 2014 року воїн з 80-й ОДШБ перестав виходити на зв'язок, перебуваючи в той момент на території Луганського аеропорту.

Позавчора, 18 травня, в Славутському міській раді Хмельницької області повідомили, з допомогою системи ДНК-ідентифікації останки бійця вдалося встановити. Відомо, що 18-річний герой Сергій Тимощук загинув 31 серпня 2014 у бою з російськими окупантами за Луганський аеропорт.

Дата і місце офіційної церемонії прощання буде оприлюднено найближчим часом. Тіло для похорону привезуть після ослаблення карантину.

Нагадаємо, бійці ЗСУ можуть залишитися без їжі, у Зеленського заговорили про провал.

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