Графіки відключення світла у Чернігівській області 25 та 26 вересня передбачають щоденні знеструмлення з 09:00 до 17:00 у десятках кварталів Чернігова. Мешканцям радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки.

Графіки відключення світла у Чернігові на найближчі дні знову оновлено: у четвер і п'ятницю, 25 та 26 вересня, частина міста залишиться без електроенергії протягом робочого дня.

Ідеться про планові погодинні відключення, які діятимуть щодня в один і той самий інтервал — з 09:00 до 17:00. Тобто світла може не бути до восьми годин поспіль.

Як повідомляє Чернігівобленерго, під відключення потрапляють переважно приватний сектор та окремі багатоквартирні квартали обласного центру.

Які вулиці знеструмлять 25 вересня

У четвер у графіку — найширший перелік адрес. Без електроенергії лишаться, зокрема, вулиці Глухівська та 1-й і 2-й Глухівські провулки, а також вулиці, названі на честь гетьманів: Івана Мазепи, Кирила Розумовського та відповідні провулки.

Того ж дня відключення торкнуться районів Подусівки (вулиці Подусівська, Озерна, Лугова, Степова), а також вулиць Героїв Чорнобиля, Степана Бандери, В'ячеслава Чорновола, Леоніда Каденюка, Романа Бжеського та Стародубського полку.

Крім того, до графіка увійшли Седнівська, Корюківська, Городнянська, Менська, Сосницька, Мстиславська, Дніпровська, Харківська, Шевченка, Пирогова, Заньковецької, Тероборони, Танкістів та низка інших вулиць і провулків.

Графік на 26 вересня

У п'ятницю перелік дещо коротший: з нього зникають, наприклад, Березова, Білоуська, Весняна, Вадима Модзалевського, Елеваторна, Забарівський, Івана Мазепи, Музична, Одеська, Першотравнева, Спортивна, Стрілецька, Солов'їна, Транспортна, Трудова та Степний провулок.

Водночас майже всі основні вулиці залишаються в обох днях графіка. Мешканцям вулиць 1-й і 2-й Кирила Розумовського, Алєксєєва, Берегова, Вишнева, Волковича, Кривоноса 2-й і 3-й, Кукушанка, Сагайдак, Староказарменна та Ярова світло вимикатимуть обидва дні.

Що варто зробити мешканцям

Енергетики рекомендують заздалегідь подбати про заряд мобільних телефонів, павербанків та акумуляторів для ліхтариків. Холодильники в години відключень краще не відчиняти зайвий раз — так продукти довше збережуть температуру.

Актуальний перелік адрес і можливі зміни графіка варто перевіряти безпосередньо на сторінці оголошень АТ «Чернігівобленерго», адже при аварійних ситуаціях графіки можуть коригуватися оперативно.

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