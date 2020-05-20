Українські захисники на Донбасі знищили вантажівку з боєприпасами для терористів

Відео цієї епічної події опублікувала бойова група К-2 зі складу 54 ОМБр Збройних сил України, передає Politeka.net.

Як розповіли у підписі до відео самі військові, останнім часом любителі «руського миру» почали інтенсивно обстрілювати не тільки передові, але і тилові позиції ЗСУ. Це означало тільки одне: у терористів з'явилися боєприпаси.

З'ясувати, хто, що, коли і як підвозить бойовикам, взялися розвідники.

«За допомогою БПЛА та інших засобів розвідки була встановлена позиція і вантажний військовий автомобіль «УРАЛ», який здійснював перевезення небезпечних подарунків «мишебратів».

В один із днів, коли окупанти знову взялися обстрілювати позиції українських військових, в їх бік полетіла «отвєтка» з не забороненого мінського угодами озброєння і знищила вантажівку.

«Тому патрончики та інше більше підвозити не буде)», – відзначили захисники.

У коментарях українці не приховують свого захоплення захисниками.

«Молодці, повертайтеся живими, на вас чекають вдома», «Молодці! Слава героям!», «Герої молодці, тільки багато продажних генералів. І за них гинуть наші діти», «Я пишаюся вами. Бережіть себе!», «Давно пора діяти на випередження», «Наші молодці-герої. Вони роблять усе для перемоги, тільки влада хоче капітулювати», – пишуть користувачі.

Раніше ми розповідали, що маріонетка Кремля, ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник пригрозив Україні «відсунути лінію фронту». Він нахабно звинуватив бійців ЗСУ у порушенні домовленостей і обстрілі ЛЕП «Михайлівка-Комунарська», ремонтної бригади, яка працювала на ній, і патруля ОБСЄ.

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