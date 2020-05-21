Ціла область ризикує опинитися під водою через руйнування гідроелектростанції на Дніпрі

Як повідомляє Politeka.net, про техногенну катастрофу українців попередили фахівці Національної екологічної ради. Тривожні дані вчених наводить видання «Факти».

Експерти забили тривогу із-за критичного стану греблі Канівської гідроелектростанції. Вони стверджують, що під час будівництва у бетон підмішали золу з теплових електростанцій, яку вода поступово вимила. У результаті В конструкції з'явилися порожнечі.

«З'ясувалося, що це було фатальною помилкою... Оцінити масштаби пошкоджень дуже важко, оскільки порожнечі знаходяться всередині конструкцій. Інженери не виключають, що в аварійному стані перебуває весь фронт греблі. Сьогодні вона утримує тиск 2,5 кубічних кілометрів води, що є гігантською навантаженням на ГЕС», – розповіли екологи.

Вчені припускають, що після прориву греблі Канівської ГЕС річка затопить Черкаську область, з'являться болота, в навколишнє середовище потраплять радіоактивні речовини, які залишилися на дні водосховища після Чорнобильської катастрофи. Крім того, тиск на водосховище в Кременчуці сильно збільшиться. Дамби нижче за течією теж, швидше за все, не витримають і почнуть валитися, як кості доміно.

Нагадаємо, легендарне озеро Світязь зникає на очах.

Як повідомляла Politeka, екологічна катастрофа знищує річку під Києвом.

Також Politeka писала, що Україна опинилася на порозі масштабної екологічної катастрофи.