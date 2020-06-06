На підприємстві відомого українського взуттєвого бренду MIDA спалахнула масштабна пожежа

Вогонь охопив третій і четвертий поверхи корпусу взуттєвої фабрики по вулиці Східній у Космічному мікрорайоні Запоріжжя, передає Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ.

За вказаною адресою виїхали кілька пожежних машин. За словами очевидців, чорний дим від пожежі видно з усіх куточків міста. Співробітники ДСНС гасять вогонь з драбини і з землі.

На опублікованому в мережі відео можна спостерігати, як густий чорний дим валить з верхніх вікон приміщення, де розташований один із цехів.

Власником підприємства є Віктор Прит, депутат держради від партії «Самопоміч», повідомляють журналісти.

Фабрика працює з 1992 року і є одним з найбільших виробників взуття в Україні. Продукція цього бренду продається в Канаді, США, Ізраїлі, Польщі, Чехії, Білорусі, Узбекистані та інших країнах.

Офіційних заяв від правоохоронних органів поки не було. Також іще нічого невідомо про те, що стало причиною пожежі і чи є постраждалі.

Раніше ми повідомляли про те, що пожежа на ринку «Барабашово» у Харкові, яка сталася опів на третю ночі 5 червня, дощенту знищила магазин тканин на вулиці Проспектній.

На боротьбу з вогнем пожежним знадобилася година. З людей ніхто не постраждав. Сума збитків наразі встановлюється, як і причина пожежі.

Нагадаємо, пожежа охопила багатоповерхівку.

Як повідомляла Politeka, пожежа спалахнула на ринку "7 кілометр", дим видно здалеку: відео НП.

Також Politeka писала, що названий новий винуватець пожежі в коледжі Одеси, жителі в гніві: "обрали беззахисного"