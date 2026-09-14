Доплати для пенсіонерів в Одеській області за понаднормовий стаж залежать від кількості додаткових років роботи та прожиткового мінімуму. У Пенсійному фонді України пояснили, як розраховують таку надбавку та хто на неї може претендувати.

Доплати для пенсіонерів в Одеській області залежать від понаднормового страхового стажу. Як нагадують у Пенсійному фонді України, за кожен повний «зайвий» рік стажу пенсія за віком збільшується на 1% від її обчисленого розміру.

Який саме стаж вважають понаднормовим, залежить від того, коли людина вийшла на заслужений відпочинок. Якщо пенсію призначили до жовтня 2011 року, доплату рахують понад 25 років стажу для чоловіків і понад 20 років для жінок. Тим, кому пенсію оформили після цієї дати, орієнтир інший: понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок.

Розмір доплати залежить від базового розміру пенсії та прожиткового мінімуму. За кожен повний «додатковий» рік страхового стажу до пенсії додають 1% від її базового розміру. Водночас надбавка не може бути більшою за 1% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб.

Конкретні цифри: у 2025 році прожитковий мінімум становив 2361 грн. Тож кожен рік понаднормового стажу додавав до пенсії щонайбільше 23,61 грн (2361 × 1%). Наприклад, за 10 років понаднормового стажу пенсіонер отримував додатково 236,1 грн на місяць.

Для працюючих пенсіонерів доплату розраховують за прожитковим мінімумом, який діяв на момент призначення пенсії. Після звільнення розмір виплат перераховують згідно з актуальними даними.

Довідково: з 1 січня 2025 року мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію за віком становив 32 роки для тих, хто йде на пенсію в 60 років, 22 роки — у 63 роки та 15 років — у 65 років.

Як перевірити нарахування доплати

Переконатися, що понаднормовий стаж враховано, можна в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ або у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду. Якщо доплату не нараховано, варто подати заяву разом із документами, що підтверджують стаж: трудовою книжкою, довідками про роботу, а за потреби — архівними документами. Консультацію можна отримати за телефоном контакт-центру ПФУ 0800-503-753.

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