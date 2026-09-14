Грошова допомога для ВПО в Харківській області стала доступною через Естонську раду у справах біженців (ERC) — організація приймає онлайн-заявки від родин, які потребують підтримки.

Грошова допомога для ВПО в Харківській області від Естонської ради у справах біженців (ERC) доступна через онлайн-форму. Організація збирає заявки, щоб оцінити гуманітарну ситуацію в родині та визначити, чи можна надати грошову підтримку за чинною програмою.

Уся інформація, яку заявники вказують у формі, є конфіденційною та зберігається відповідно до законодавства України про захист персональних даних. Важливо розуміти: сам факт заповнення анкети не гарантує отримання допомоги — рішення ухвалюють після оцінки кожної заявки.

Як повідомляється на офіційному сайті Естонська рада у справах біженців (ERC), для подання запиту заявник має підтвердити особу та надати згоду на обробку персональних даних, а також погодитися згодом звітувати про використання грантових коштів чеками, актами чи фото.

На підтримку можуть претендувати переселенці та родини, що відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості. Серед них — домогосподарства з людьми похилого віку 60+, родини з трьома чи більше дітьми до 18 років, домогосподарства з вагітною або дітьми до 2 років, а також сім'ї, де є людина з інвалідністю І чи ІІ групи.

Окремо в програмі враховують домогосподарства з ветераном, який завершив службу, молоді родини до 24 років включно, сім'ї, де всі члени 18–49 років безробітні, а також випадки, коли принаймні одна людина старша за 50 років не має роботи чи має хронічну хворобу або інвалідність ІІІ групи.

Які документи потрібні

Для підтвердження статусу знадобляться довідки ВПО всіх членів домогосподарства або інші офіційні документи, що засвідчують попереднє та фактичне місце проживання. Додатково доведеться завантажити фото чи документ, який підтверджує поточне місце перебування, — паспорт із нещодавнім чеком із магазину, рахунком за комуналку або довідкою від місцевої влади.

Як подати заявку

Щоб подати запит, потрібно заповнити форму на платформі гуманітарної допомоги: обрати область (для Харківщини — Харківську), район, громаду й населений пункт, а також вказати контактні дані та номер телефону у форматі +380XXXXXXXXX. Після цього система попросить зазначити статус переміщення, витрати на оренду житла та загальний дохід домогосподарства за останні 30 днів.

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