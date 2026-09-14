Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області після серії російських ударів по продуктових складах Дніпра турбує мешканців: полиці окремих супермаркетів періодично порожніють, однак мережі VARUS та АТБ запевняють, що критичної нестачі товарів немає.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області залишається темою розмов у Дніпрі — 10 вересня російські війська кілька разів атакували місто, і під одним з ударів опинився продуктовий склад мережі VARUS, де спалахнула масштабна пожежа.

У VARUS повідомили, що співробітники компанії під час атаки не постраждали. Рятувальникам вдалося врятувати частину товарних запасів — вже зараз мережа вивозить збережені товари та розподіляє їх між супермаркетами.

Компанія попередила, що частина упаковок може мати легкий запах диму через перебування поблизу пожежі, і назвала це наслідком пережитої атаки, подякувавши рятувальникам за роботу.

Це не перша втрата складської інфраструктури для мережі: ще у травні 2026 року було пошкоджено склад логістичної компанії UVK у Дніпрі — багаторічного партнера VARUS, де також зберігалася частина товарів для її магазинів.

Своєю чергою представник мережі АТБ Сергій Демченко пояснив, що порожні полиці в магазинах Дніпра спричинені не реальним дефіцитом, а ажіотажним попитом: люди масово скуповують продукти тривалого зберігання — крупи, борошно, олію та яйця, тому магазини фізично не встигають викладати товар.

Щоб зупинити перекупників, які купують товар оптом для подальшого перепродажу, в АТБ запровадили обмеження: в одному чеку дозволено не більше шести одиниць або кілограмів певних соціальних позицій.

Чи чекати порожніх полиць надалі

Попри удари по складах, мережі не повідомляють про зупинку роботи супермаркетів і перебудовують логістику, коригуючи обсяги поставок під реальний попит. Обмеження на продаж наразі діють точково, а їхнє розширення залежатиме від того, як розвиватиметься споживчий попит найближчими тижнями.

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