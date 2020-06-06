Народного депутата від партії «Слуга народу» побили до втрати свідомості на заправці

Напад на депутата стався ввечері в п'ятницю, 5 червня, під Житомиром недалеко від села Зарічани. Жертвою нападу став 38-річний Юрій Заславський. Про це повідомляє місцеве видання zhitomir.info з посиланням на свої джерела.

Як повідомляється, двоє чоловіків побилися з депутатом на одній з місцевих азс. Під час бійки Заславський упав на землю і втратив свідомість. Втім, надалі він вирішив не звертатися в лікарню.

«Чоловік отримав травми – садна і подряпини обличчя, від госпіталізації відмовився, але отримав направлення на проходження судово-медичної експертизи за місцем проживання», - йдеться в публікації.

Інші подробиці інциденту, а також початкова причина бійки поки не розкриваються.

Раніше неприємний інцидент стався ще з одним депутатом від «Слуги народу» - Олександром Ткаченком. Так, його квартиру пограбували.

Злочин стався 27 січня у Києві. Квартиру "Слуги народу" Олександра Михайловича Ткаченка (тезка колишнього керівника 1+1, також нардепа від "Слуги народу", - Ред.) обікрали, в той час як господарів не було вдома.

З цінних речей грабіжники винесли все, що могло вміститися під одягом і ручної поклажі. Так, вкрадено декілька ноутбуків, двоє наручних годин (одні з них марки Orient), два золотих персні з каменями, золота шпилька у вигляді тризуба, а також душі і брендові окуляри.

Нагадаємо, з квартири "Слуги" Зеленського злодії винесли пікантні дрібниці: у мережу злили подробиці.

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