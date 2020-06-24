На Прикарпатті повінь призвела до затоплення тисяч будинків і руйнування доріг. Кадри катастрофи розлетілися по мережі

Як стало відомо, в Чернівецькій області річка Прут вийшла з берегів. Станом на 11:00 24 червня рівень води в річці досяг позначки 569 см. (Щоб подивитися відео з місць подій, доскрольте до кінця сторінки)

Підприємці та співробітники ДСНС чергували на Калинівському ринку, виклавши мішки з піском на в'їздах на територію. Таким чином люди намагаються стримати повінь. На цей час відомо, що до ринку підтоплена дорога, а також залізні ряди та частково контейнери опинилися у воді.

Повінь зруйнувала ж/д шляхи від Чернівців до Івано-Франківська. В результаті з 24 червня призупинено рух у напрямку Коломия - Снятин.

У прес-службі Львівської залізниці повідомили, що терміни відновлення полотна будуть залежати від нормалізації погоди.

Волонтер Яніна Лучейко у своєму Фейсбук повідомила, що через зсуви зникло карпатське озеро Криве.

Як зазначила волонтер, люди опинилися відрізані

"Два зсуву відбулися навколо озера, природну дамбу знесло і все понесло в Чорний Черемош", - сказано в публікації.

Також вода винесла речі людей з берегів карпатських річок у море.

"Хто знає, може люди, відпочиваючі на пляжі зможуть впізнати свої речі", - написала Лучейко.

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Наразі відомо про трьох жертв повені, ще одна людина пропала безвісти. Ситуація оцінюється як критична.

На місці працюють прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава МВС Арсен Аваков. На комісії ТЕБ та НС збираються розглянути виділення грошей на подолання наслідків негоди.

Яремче Яремче: : коли земля руйнується під ногами Відео: Мар'ян Попадинець Gepostet von Наше Прикарпаття am Dienstag, 23. Juni 2020

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Нагадаємо, Чернівці готують до термінової евакуації: що відбувається, офіційну заяву влади.

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