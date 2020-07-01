Один з чиновників ГУ ДФС в Хмельницькій області звинувачується в отриманні хабара

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу ДБР.

Як наголошується, заступник начальника одного з управлінь ГУ ДФС на Хмельниччини звинувачується в отриманні хабаря в розмірі 20 тисяч доларів. За вказану суму чиновник обіцяв вплинути на співробітників місцевої поліції, щоб ті у свою чергу закрили кримінальне провадження за фактом підробки документів та ухилення від сплати податків.

Досудове розслідування за ч. 2 ст. 3692 Кримінального кодексу України проводили слідчі територіального управління ДБР в Хмельницькому. Процесуальне керівництво над розслідуванням здійснювала прокуратура. Обвинувальний висновок направлено до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2000 до 5500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

Нагадаємо, нещодавно співробітники ДБР направили до суду обвинувальний акт щодо екс-посадовців одного з державних лісогосподарських підприємств Закарпатської області.

Тоді слідством було встановлено, що посадові особи погано виконували свої обов'язки, через що допустили незаконну порубку понад 400 дерев породи бук на ввіреній їм території.

Раніше ми писали, що співробітники ДБР у Києві повідомили про підозру слідчому Голосіївського управління Нацполіції, який нібито втратив вилучені під час обшуку гроші.

Відомо, що мова йде про суму у 1,2 млн грн.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, що на Львівщині правоохоронці затримали податківця на хабарі за покриття «тіньової праці»

Як повідомляла Politeka, ДБР вивів на чисту воду колишнього слідчого: "втратив при обшуку мільйони"

Також Politeka писала, що українцям розповіли, як насправді працюють правоохоронці.