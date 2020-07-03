У Києві серед білого дня російські спецслужби викрали громадянина України
Як передає Politeka.net, про це повідомив блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.
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Користувачі мережі також розкритикувала дію українських спецслужб і обурилися, що відбувається.
"Виходить, що співробітники ФСБ запросто по Києву гуляють?! А чим займаються наші спецслужби? Як таке взагалі можливо?!", "Як вони потрапили на нашу територію?", "Що це за держава?", - писали незадоволені українці.
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