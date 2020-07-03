У Києві серед білого дня російські спецслужби викрали громадянина України

Як передає Politeka.net, про це повідомив блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.

"Це не просто фантастика - це вже справжня фантасмагорія. Друзі, буквально кілька днів тому в самому центрі Києва... російськими спецслужбами був затриманий громадянин України", - повідомив він.
 
За словами блогера, потерпілим виявився акціонер Севастопольського судно-ремонтного заводу "Південний" Сергій Ткаченко, а його затримання проходило в самому центрі Києва.

"Чоловіка силоміць вивели на вулицю, посадили в машину і поїхали з ним у невідомому Напрямку. Згідно з інформацією з відкритих джерел, Сергій Ткаченко був оголошений в розшук російською поліцією. Також в Росії йому було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, - зазначив Шнайдер.
Блогер також підкреслив, що місяць тому він звернувся із заявою в Офіс генерального прокурора України з заявою про незаконне заволодіння його майном в окупованому Криму, а також про незаконне притягнення його до кримінальної відповідальності на території російської Федерації.

"Ви тільки вдумайтеся в це. Людини, у якого віджали величезний завод у Криму, на якого в Росії завели купу кримінальних справ... в самому центрі Києва затримують російські спецслужби. Як таке в принципі Можливо? Як громадянина України, який абсолютно чистий перед нашим законом, можуть вивезти в невідомому напрямку представники іншої Держави?", - дивується блогер.

Користувачі мережі також розкритикувала дію українських спецслужб і обурилися, що відбувається.

"Виходить, що співробітники ФСБ запросто по Києву гуляють?! А чим займаються наші спецслужби? Як таке взагалі можливо?!", "Як вони потрапили на нашу територію?", "Що це за держава?", - писали незадоволені українці.

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