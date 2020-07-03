У Києві серед білого дня російські спецслужби викрали громадянина України

Як передає Politeka.net, про це повідомив блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.

"Це не просто фантастика - це вже справжня фантасмагорія. Друзі, буквально кілька днів тому в самому центрі Києва... російськими спецслужбами був затриманий громадянин України", - повідомив він.

"Чоловіка силоміць вивели на вулицю, посадили в машину і поїхали з ним у невідомому Напрямку. Згідно з інформацією з відкритих джерел, Сергій Ткаченко був оголошений в розшук російською поліцією. Також в Росії йому було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, - зазначив Шнайдер.

Блогер також підкреслив, що місяць тому він звернувся із заявою в Офіс генерального прокурора України з заявою про незаконне заволодіння його майном в окупованому Криму, а також про незаконне притягнення його до кримінальної відповідальності на території російської Федерації.





"Ви тільки вдумайтеся в це. Людини, у якого віджали величезний завод у Криму, на якого в Росії завели купу кримінальних справ... в самому центрі Києва затримують російські спецслужби. Як таке в принципі Можливо? Як громадянина України, який абсолютно чистий перед нашим законом, можуть вивезти в невідомому напрямку представники іншої Держави?", - дивується блогер.