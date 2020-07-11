"Швидка" забрала активіста, очільника ВО "Свобода" у Миколаєві Демида Губського прямо з його власного будинку
Інцидент стався в суботу, 11 липня, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу поліції Миколаївської області.
"Сьогодні близько 7:45 в поліцію надійшло повідомлення від медиків ЛШМД, що з місця мешкання до них доставлений 33-річний чоловік з травмою голови. Під час проведення операції було встановлено характер травми - не наскрізне вогнепальне поранення в голову. Зараз медики надають йому необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці наразі встановлюють всі обставини події.
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Раніше ми повідомляли, в Миколаєві виник конфлікт під час похорону дружини депутата місцевої облради Христини Івануни.
Очевидці розповіли, що родичі звинуватили в її загибелі чоловіка-депутата.
"Близькі покійної накинулися на чоловіка з такою люттю, що присутнім ніяк не вдавалося їх відтягнути. Багато хто стверджує, що панувала плутанина і пролунало кілька хлопків, схожих на постріли, проте, хто стріляв, і чи була взагалі стрілянина, так і залишилося нез'ясованим", – писали місцеві ЗМІ.
Нагадаємо, 33-річна Христина Івануна загинула 29 червня. У поліцію надійшло повідомлення про те, що жінка пострілом в голову покінчила з собою.
Її чоловік, 34-річний депутат Миколаївської обласної ради від партії "Батьківщина", у момент інциденту перебував вдома.
Він повідомив поліції, що його дружина наклала на себе руки, вистріливши собі в голову з належного йому травматичного пістолета.
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