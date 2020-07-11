"Швидка" забрала активіста, очільника ВО "Свобода" у Миколаєві Демида Губського прямо з його власного будинку

Інцидент стався в суботу, 11 липня, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу поліції Миколаївської області.

"Сьогодні близько 7:45 в поліцію надійшло повідомлення від медиків ЛШМД, що з місця мешкання до них доставлений 33-річний чоловік з травмою голови. Під час проведення операції було встановлено характер травми - не наскрізне вогнепальне поранення в голову. Зараз медики надають йому необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці наразі встановлюють всі обставини події.

Раніше ми повідомляли, в Миколаєві виник конфлікт під час похорону дружини депутата місцевої облради Христини Івануни.

Очевидці розповіли, що родичі звинуватили в її загибелі чоловіка-депутата.

"Близькі покійної накинулися на чоловіка з такою люттю, що присутнім ніяк не вдавалося їх відтягнути. Багато хто стверджує, що панувала плутанина і пролунало кілька хлопків, схожих на постріли, проте, хто стріляв, і чи була взагалі стрілянина, так і залишилося нез'ясованим", – писали місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, 33-річна Христина Івануна загинула 29 червня. У поліцію надійшло повідомлення про те, що жінка пострілом в голову покінчила з собою.

Її чоловік, 34-річний депутат Миколаївської обласної ради від партії "Батьківщина", у момент інциденту перебував вдома.

Він повідомив поліції, що його дружина наклала на себе руки, вистріливши собі в голову з належного йому травматичного пістолета.

Нагадаємо, тіло депутата знайшли під вікнами багатоповерхівки: "могли допомогти піти...", фатальні подробиці.

Як повідомляла Politeka, трагедія трапилася у соратниці Януковича: «знайдений мертвим…», перші подробиці.

Також Politeka писала, що депутат з палицею напав на дітей біля озера на Київщині: деталі інциденту