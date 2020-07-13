У Чернівцях пожежники намагаються загасити завод

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією відомства, на заводі "Розма", розташованому на вулиці Прутській, 29, виробляють поліпропіленові труби.

Рятувальники повідомляють, що полум'я охопило близько двох тисяч квадратних метрів.

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"13 липня в ДСНС надійшла інформація, що в Чернівцях на 3-му і 4-му поверхах чотириповерхової будівлі виробничого ТОВ "Розма" виникла пожежа. Площа пожежі – близько 2 тисяч кв. м. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння пожежі залучено 49 осіб і 16 одиниць техніки (у тому числі пожежний поїзд). Інформація уточнюється", – розповіли в прес-службі.

 

Раніше в місті Чорноморське Одеської області загорілися дерев'яні будиночки на території бази відпочинку "Райдужний". Майже година знадобилося пожежникам, щоб локалізувати і повністю ліквідувати загоряння на площі 150 квадратних метрів.

Politeka також повідомляла, що в Одесі пожежа, що бушувала 12 липня на вулиці Буніна, 35, практично повністю знищила дах будинку 1814 року побудови. Займання виникло в одній з квартир на другому поверсі і поширилося на третій поверх і дах. За словами сусідів, цю квартиру подобово здавали в останній раз там відпочивала велика компанія молоді.

А в центрі Одеси пожежа охопила старовинний будинок.

Раніше Politeka писала, що в Луганській області пожежа дістався до Сєвєродонецька.

Крім того, пожежі охопили ліси Луганщини.