У курортному місті Бердянську Запорізької області чоловік стріляв у дітей, що бігали надворі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцеве видання Pro.berdiansk.
Стрілянина сталася в одному зі спальних районів міста.
Відомо, що інцидент стався вчора ввечері, 13 липня, у дворі будинку по вулиці Волонтерів, 67. Почувши постріли, очевидці подзвонили в поліцію, і правоохоронці затримали підозрюваного на місці.
Журналісти повідомляють, що чоловік відкрив стрілянину по дітях, які були надворі, прямо з вікна своєї квартири. Також є інформація, що в цей час він був у стані алкогольного сп'яніння.
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Поліція, що прибула на місце, вилучила у чоловіка цілий арсенал зброї.
Зокрема, співробітники Бердянського відділу поліції вилучили у нього міни, гранати, пістолет, автомат і набої до них. Всі боєприпаси чоловік зберігав у власній квартирі.
Станом на вечір 13 липня правоохоронці чекали на прибуття саперів з Мелітополя.
Відомо, що постраждалих в результати стрілянини немає, за медичною допомогою ніхто не звертався.
Ймовірно, чоловік стріляв у дітей з пістолета.
Як відомо, Бердянск знаходиться на узбережжі Азовського моря, тому вважається одним з найпопулярніших українських літніх курортів.
Нагадаємо, раніше хлопець із зброєю напав на підлітків в Києві за те, що ті "голосно розмовляли".
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