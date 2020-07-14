Під час стрілянини чоловік був напідпитку

У курортному місті Бердянську Запорізької області чоловік стріляв у дітей, що бігали надворі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцеве видання Pro.berdiansk.

Стрілянина сталася в одному зі спальних районів міста.

Відомо, що інцидент стався вчора ввечері, 13 липня, у дворі будинку по вулиці Волонтерів, 67. Почувши постріли, очевидці подзвонили в поліцію, і правоохоронці затримали підозрюваного на місці.

Журналісти повідомляють, що чоловік відкрив стрілянину по дітях, які були надворі, прямо з вікна своєї квартири. Також є інформація, що в цей час він був у стані алкогольного сп'яніння.

Поліція, що прибула на місце, вилучила у чоловіка цілий арсенал зброї.

Зокрема, співробітники Бердянського відділу поліції вилучили у нього міни, гранати, пістолет, автомат і набої до них. Всі боєприпаси чоловік зберігав у власній квартирі.

Станом на вечір 13 липня правоохоронці чекали на прибуття саперів з Мелітополя.

Відомо, що постраждалих в результати стрілянини немає, за медичною допомогою ніхто не звертався.

Ймовірно, чоловік стріляв у дітей з пістолета.

Як відомо, Бердянск знаходиться на узбережжі Азовського моря, тому вважається одним з найпопулярніших українських літніх курортів.

Нагадаємо, раніше хлопець із зброєю напав на підлітків в Києві за те, що ті "голосно розмовляли".

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