Жителів міста і туристів не наближатися до місця НП
Про це світові ЗМІ повідомляють у своїх мікроблогах Twitter, передає Politeka.net.
Так, у Франції спалахнув всесвітньо відомий кафедральний собор святого Петра і Павла.
НП сталася сьогодні, 18 липня, у французькому Нанті. На місці вже працюють пожежні департаменту Атлантичної Луари, які намагаються побороти вогонь, і які просять жителів міста і туристів не наближатися до будівлі собору.
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На місці працюють близько 60 пожежних і шість пожежних машин, а точна причина спалаху поки не повідомлялася.
Варто відзначити, що готичний собор XV століття в Нанті вже горів 28 січня 1972 року. На його ремонт пішло три роки.
Сам же собор Петра і Павла будували протягом 457 років і його будівництво було завершено ще в XIX столітті. Ця пам'ятка культури на шість метрів нижче собору Нотр-Дам, який в 2019 році також серйозно постраждав в результаті пожежі.
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Так, в 9-поверховому житловому будинку по вул. Закревського, 31, знаходиться в Деснянському районі столиці, виникла пожежа. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що загоряння сталося в одній з квартир на 7-му поверсі.
Вогнеборці почали гасити пожежу і евакуювати людей. В цілому з житлового будинку евакуювали і вивели на безпечну відстань 15 осіб. Серед них був і власник квартири, в якій виникла пожежа.
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