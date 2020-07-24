В мережі показали як виглядає станція Ясинувата через роки окупації

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опубліковані в Telegramm-каналі "Донбаський кейс"

"Ясинувата. Перше фото – 2015 рік, другий – 2020 рік. Станція Ясинувата Донецької залізниці, як пише «Вікіпедія» - найбільша залізнична станція, залізничний вузол, що зв'язує п'ять напрямків. Дійсно, на станції також знаходиться найбільша в СНД сортувальна гірка, яка має 2 парку, а загальна кількість шляхів, не рекордний, але значне 32+41. Так…як не крути, на реалії боляче дивитися… Сотні іржавіють під відкритим небом вагонів, які нікому не потрібні", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що блогер і прихильник анексії Криму Олександр Горний поскаржився на ситуацію, яка склалася на півострові.

За його словами, в окупованому Росією Криму назріли проблеми, які місцеві "влади" не можуть дозволити. А "понаїхавші" росіяни після побаченого "срачника" можуть і повернутися знову на відпочинок.

Також ми повідомляли, що один з найкрасивіших курортних міст Криму Феодосія після анексії прийшла в занепад, і цей процес триває.

У що перетворилася перлина окупованого півострова, показав відомий російський блогер Ілля Варламов, опублікувавши докладний звіт під назвою «Курортний сезон у Криму. Феодосія: як з раю зробили гадючник».

Нагадаємо, Росія задіяла авіацію в Криму після повідомлень про вторгнення в Україну.

Також Politeka писала, що кримчани завили від нової екологічної катастрофи, кадри.

Крім того, колишній в'язень Кремля висловився про подачу води в Крим: "найбільша зрада".