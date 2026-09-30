Подорожчання продуктів у Житомирі триває — за вересень ціни на варену ковбасу та гречку в супермаркетах помітно зросли, йдеться в моніторингу цін.

Подорожчання продуктів у Житомирській області не спиняється — за даними порталу Мінфін, у вересні базові товари в супермаркетах Житомира знову додали в ціні, і найпомітніше здорожчали м'ясні вироби та крупи.

Портал minfin.com.ua, який відстежує ціни на продукти по мережах Metro, Auchan, Novus та Megamarket, зафіксував нові цінники станом на 29 вересня. Зміни стосуються товарів, які житомиряни купують чи не щотижня.

Скільки тепер коштує варена ковбаса

Найбільше за місяць подорожчала варена ковбаса. Кілограм ковбаси «Алан лікарська» нині в середньому коштує 529,48 грн — тоді як ще в серпні цей показник становив 482,63 грн. Тобто за неповний місяць ціна зросла майже на 47 гривень за кілограм.

Розкид цін у мережах помітний: у Auchan ця ж ковбаса продається по 456,90 грн/кг, у Novus — по 529 грн/кг, а в Megamarket і Metro цінник сягає 547 та 585 грн/кг відповідно.

Власна марка «Ашан лікарська» дешевша — 399,90 грн за кілограм (у серпні було 381,05 грн), а «Ашан молочна» коштує 389,90 грн/кг проти 385,65 грн місяцем раніше. Напівкілограмова упаковка «Алан молочна» (400 г) нині в середньому 192,98 грн.

Гречка додала понад 6 гривень

Подорожчала й гречка. Середня ціна кілограма крупи на 29 вересня становить 80,95 грн, тоді як середньомісячна ціна в серпні була 74,63 грн. У Metro, Auchan та Novus гречку продають майже однаково — близько 74,90–74,99 грн/кг, а от у Megamarket цінник найвищий: 99 грн за кілограм.

Що врахувати під час покупок

Різниця між найдешевшою та найдорожчою позицією по одному й тому самому товару сягає понад 120 гривень за кілограм ковбаси. Тому експерти радять порівнювати ціни в кількох мережах і зважати на акційні пропозиції, які регулярно оновлюються в додатках супермаркетів.

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