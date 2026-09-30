Доплати для пенсіонерів в Одеській області можуть стати суттєвішими для багатодітних матерів. У Пенсійному фонді пояснили, яку надбавку до пенсії за особливі заслуги перед Україною можна отримати і який її розмір залежно від кількості вихованих дітей.

Доплати для пенсіонерів в Одеській області регулюються Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Однією з категорій, які мають право на таку надбавку, є жінки, які народили п'ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, — про це нагадали в Головному управлінні Пенсійного фонду.

Надбавка за особливі заслуги перед Україною для багатодітних матерів встановлюється до пенсії, на яку жінка вже має право. Вона призначається з дати звернення до органів Пенсійного фонду України за наявності підтверджувальних документів, а виплачується разом із пенсією.

Розмір надбавки залежить від того, скільки саме дітей народила та виховала жінка. За п'ять дітей належить 35% прожиткового мінімуму, за шість — 36%, за сім — 37%, за вісім — 38%, за дев'ять — 39%, а за десять і більше дітей — 40% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Важлива деталь: розмір надбавки не є фіксованим раз і назавжди. Його перераховують щоразу, коли уряд змінює прожитковий мінімум, — і оновлена сума відображається у відповідних рішеннях органів Пенсійного фонду.

Хто ще може отримати надбавку

Якщо жінка, якій була встановлена надбавка за особливі заслуги, помирає, право на неї можуть отримати непрацездатні члени її сім'ї. За наявності одного непрацездатного члена сім'ї належить 70% належної надбавки, а за двох і більше — 90%.

Як оформити виплату

Щоб отримати надбавку, багатодітна мати має звернутися із заявою до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем проживання. До документів потрібно додати підтвердження про народження та виховання дітей. Розгляд звернення відбувається в порядку, встановленому законодавством.

Раніше Politeka повідомляла, хто може отримати додатково більше 600 гривень до пенсії в Одеській області.

Також Politeka повідомляла, хто може отримати допомогу на догляд у Одеській області.

Як повідомляла Politeka, хто може отримати додатково 1038 гривень до пенсії.