Бойовики "ДНР" незаконно отримували від України соціальні виплати Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу СБУ. Так, контррозвідка СБУ припинила механізм незаконного отримання соціальних виплат бойовиками "ДНР".

Контррозвідники викрили групу осіб на створенні механізму протиправної видачі соцвиплат з держбюджету, які надходили в тому числі бойовикам "ДНР".

Повідомляється, що зловмисники отримували хабарі за оформлення мешканцям ОРДЛО українських паспортів та документів на призначення їм соціальних виплат. Вони особисто отримували документи та переправляли їх на окуповані території Донбасу.

Примітно, що такими "послугами" користувались не тільки жителі ОРДЛО, а і учасники незаконних збройних формувань.

У Бахмуті затримали трьох фігурантів справи, коли ті знімали готівку. Під час обшуків у зловмисників вилучили готівку, банківські картки і документи, які були підставою для отримання грошей в українських банківських установах, у тому числі для бойовиків.

Трьом фігурантам, серед яких є і працівник українського банку, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. За даним фактом тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до протиправної діяльності. Як відомо, за роки збройного конфлікту на Донбасі тема соціальних виплат жителям ОРДЛО піднімалася вже неодноразово і ставала приводом для спекуляцій з боку певних політичних сил. Проте, позиція української влади залишалася в даному питанні непохитною: здійснювати виплати на територіях Донбасу до їх деокупації є невоможним.

Нагадаємо, екскомандир "батальйону" бойовиків зізнався у злочинах на Донбасі: "Платили 90 тисяч за...".

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