У Сумах затримали чоловіка, який розповсюджував у соцмережі матеріали сепаратистського характеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, співробітники Служби безпеки України протидіяли спробам антиукраїнських інтернет-провокаторів загострити внутрішню ситуацію в країні через соціальні мережі.

Одного з таких пропагандистів було затримано у Сумах. Виявилось, що раніше агітатор служив у Збройних силах України. Після відставки чоловік знехтував присягою та агітував до порушення територіальної цілісності України.

За даними СБУ, деструктивні матеріали він розміщував у російській соцмережі на свїх персональних сторінках, на які були підписані майже 1 тис. людей. Колишній військовий публічно закликав учасників незаконних збройних формувань до ведення активних бойових дій та до порушення режиму тиші на лінії розмежування на сході України.

Оперативники провели обшуки за місцем проживання відставника. Там правоохоронці вилучили комп`ютер та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності чоловіка.

Дії колишнього українського військового кваліфіковано за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

"Судячи з усього, хлопець міцно образився на Батьківщину за свою відставку", - іронізував блогер "Черговий ООС".

Нагадаємо, Жадан назвав винних в окупації Донбасу і Криму: "Дракони сепаратизму будили...".

Раніше Politeka повідомляла, що Ренат Кузьмін вказав на шахрайство Порошенка і Турчинова з законом про амністію для "Л/ДНР".

Також Politeka писала, що громадський рух учасників АТО звинувачує в.о. директора державного підприємства "Конярство України" Євгена Веретюк у співпраці з донецькими сепаратистами.