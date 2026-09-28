Початок опалювального сезону 2026 у Черкаській області наближається: регіон завершує підготовку до зими з акцентом на додаткову генерацію, запаси пального та готовність аварійних служб.

Підготовка до опалювального сезону в Черкаській області переходить у завершальну стадію: регіон готується зустріти зиму 2026–2027 років, зробивши ставку на додаткову генерацію, запаси пального та готовність аварійних служб до оперативного реагування.

Про це повідомила пресслужба Черкаської ОВА. Нині в області працюють понад 2,4 тисячі об'єктів розподіленої генерації, а від початку року їхня кількість зросла на 373 одиниці.

У 2026–2028 роках на Черкащині планують реалізувати ще 77 проєктів розподіленої генерації загальною потужністю 227 МВт. Це має додати енергосистемі регіону стійкості під час можливих відключень електроенергії.

Чи буде опалювальний сезон складним

Говорячи про початок опалювального сезону 2026 у Черкаській області, заступник начальника ОВА Антон Царюк наголосив: через постійні атаки росії на енергетичну інфраструктуру зима може бути складною. Тому громади мають забезпечити необхідний ресурс, техніку та резерв пального для роботи в зимовий період.

Коли подадуть тепло

Перші орієнтири вже з'явилися. У Шполянській громаді опалювальний сезон офіційно розпочнеться з 1 листопада — таке рішення ухвалили на засіданні виконкому міськради. Триватиме він до 31 березня 2027 року.

При цьому в закладах дошкільної та загальної середньої освіти, а також у лікарнях опалення можуть увімкнути раніше: якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становитиме +8 °С або нижче.

За яких умов стартує опалювальний сезон

Єдиної дати початку опалювального сезону 2026 в Україні немає — все залежить від погоди в конкретному регіоні. Остаточне рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №830, опалювальний період має розпочатися не пізніше, ніж після трьох діб, протягом яких середня добова температура повітря становить +8 °C або нижче. Така сама температурна межа діє й під час завершення сезону, коли температура протягом трьох діб перевищує +8 °C.

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