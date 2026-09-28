Подорожчання продуктів у Сумській області триває: за даними «Мінфіну», за місяць середня ціна соняшникової олії зросла майже на 4 гривні, і пшеничне борошно теж подорожчало.

Подорожчання продуктів у Сумській області не зупинилося на м'ясі та яйцях — помітно подорожчала й базова бакалія. За свіжими даними фінансового порталу «Мінфін», оприлюдненими 27 вересня, середня ціна соняшникової олії та пшеничного борошна в мережах супермаркетів за місяць піднялася.

Рафінована соняшникова олія «Олейна» (850 мл) зараз коштує в середньому 104,66 гривні. У серпні портал фіксував середньомісячну ціну 100,68 гривні — тож пляшка подорожчала майже на 4 гривні. Олія «Щедрий Дар» (850 мл) у середньому коштує 100,66 гривні проти 100,07 гривні у серпні.

Пшеничне борошно бренду «Хуторок» теж іде вгору: кілограмова пачка зросла з 35,88 до 36,72 гривні, а упаковка на 2 кг — з 70,96 до 72,64 гривні. Тож навіть звична випічка на домашній кухні обходитиметься дорожче.

Де найдешевше: розкид цін по супермаркетах

«Мінфін» показує не лише середню цифру, а й ціни по кожній мережі. Олію «Олейна» найдешевше продають у Novus — 99,99 гривні, тоді як у Megamarket та сама пляшка коштує 112,50 гривні (в Auchan — 101,50 гривні). Між крайніми варіантами — 12,51 гривні різниці.

Борошно «Хуторок» 1 кг у Novus коштує 34,93 гривні, а в Megamarket — вже 38,50 гривні. Тобто покупець, який порівнює полиці, заощаджує на кожній пачці до 3,57 гривні.

Як відстежувати ціни та заощаджувати

Щоб подорожчання продуктів у Сумській області не з'їдало бюджет, варто порівнювати ціни щонайменше у двох-трьох мережах перед покупкою: одну й ту саму позицію різні супермаркети можуть відпускати з різницею в 10–12 гривень. Базові продукти — олію, борошно, цукор, крупи — вигідніше купувати більшими упаковками та стежити за акційними знижками й програмами лояльності мереж.

Окремо портал «Мінфін» щодня відстежує ціни на цукор, рис, гречку та соки, тому повний перелік актуальних позицій можна звіряти перед кожним походом у магазин.

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