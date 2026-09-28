Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області у 2026 році становлять 2 595 гривень щомісяця для тих, хто проживав у зонах радіаційного забруднення після аварії на Чорнобильській АЕС. Уряд спростив підтвердження права на цю виплату.

Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області у 2026 році стали доступнішими — уряд дозволив підтверджувати право на щомісячну виплату 2 595 гривень навіть тим, у кого втрачені документи чи немає даних у державних реєстрах. Як повідомляє Новини.LIVE, зміни стосуються тих, хто проживав у зонах радіаційного забруднення після аварії на ЧАЕС.

Хто має право на 2 595 гривень

Розраховувати на додаткові гроші можуть громадяни, які проживали в зонах безумовного (обов'язкового) чи гарантованого добровільного відселення. Ідеться про періоди: станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року. Розмір доплати прив'язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних — тому 2026 року сума зросла до 2 595 гривень.

Що змінилося у 2026 році

Раніше підтвердити право могла лише людина, чиї дані збереглися в документах і реєстрах. Тепер комісії при обласних військових адміністраціях зобов'язані встановлювати факт проживання, навіть якщо цієї інформації досі ніде не значилося. Виплату передбачено законом 4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік» у межах експериментального проєкту з внесення відомостей до реєстрів територіальних громад.

Звернутися можуть ті, у кого не збереглося документального підтвердження проживання в забруднених зонах: втрачено паспорт, дані не внесені до Єдиного державного демографічного реєстру або відсутні в базі Державної міграційної служби. Підхід працює і в разі зміни адреси проживання чи проживання спільно з батьками.

Як оформити доплату

Для оформлення надбавки звертаються до тимчасової комісії при обласній військовій адміністрації. У Дніпропетровській області такі комісії розглядають заяви пенсіонерів і вносять відсутні дані до реєстрів територіальних громад. На оновлення відомостей уряд відвів час до 30 вересня 2026 року.

Мета рішення — повернути справедливість і дати право на доплату людям, які не могли скористатися нею через неповноту відомостей у державних інформсистемах. Це розширить права непрацюючих пенсіонерів зі статусом постраждалих від аварії на ЧАЕС.

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