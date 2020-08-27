Майор Володимир холодний, який 25 серпня в Києві переїхав трьох курсанток, висловився про те, що трапилося

Як передає Politeka.net, військовослужбовець зробив зізнання прямо в залі суду (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Під час засідання суду, на якому йому обирали запобіжний захід майор зізнався, що не буде уникати покарання за свій вчинок і готовий допомогу постраждалим дівчатам.

"На цей момент я не буду уникати покарання. Для мене пріоритети в житті - це честь і совість. Те, що я зробив, я каюсь, і буду нести цей хрест через все своє життя. Я хочу вибачитися перед усіма. Перед усіма, хто мене знає-мої друзі, знайомі. Прошу надати мені таку можливість і надавати допомогу постраждалим", - заявив холодний.

Нагадаємо, моторошна ДТП сталася в Києві у вівторок, 25 серпня. Нетверезий майор ЗСУ наїхав на своєму автомобілі на трьох дівчат-курсанток.

Дівчата перебували на території військової частини на вулиці Зоологічна (Шевченківський район столиці). Вони приїхали в установу за новою формою і стояли біля адміністративної будівлі.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП, в якому постраждали три курсантки. З тілесними ушкодженнями їх госпіталізували в лікувальні установи.

Також ми повідомляли, одна з постраждалих у ДТП Галина Ніколін потребує фінансової допомоги. Лікарі діагностували у дівчини множинні переломи, розбиті кістки, розриви зв'язок, а також анемію середнього ступеня. На сьогоднішній день медики розглядають можливість ампутації кінцівки.

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