Початок опалювального сезону 2026 у Вінницькій області наближається: комунальники завершують заповнення внутрішньобудинкових систем водою і готують котельні до стабільної роботи в осінньо-зимовий період.

Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області — не єдина тема, що хвилює мешканців восени: початок опалювального сезону 2026 у Вінницькій області вже активно готують комунальники, і роботи вийшли на завершальний етап.

Як повідомляє ВІТА ТБ з посиланням на генерального директора «Вінницяоблтеплоенерго» Андрія Ковальова, на балансі обласного теплопостачального підприємства перебувають 84 котельні та 49,4 кілометра теплових мереж. Із них 49 котелень уже працюють на альтернативному паливі.

За словами Ковальова, фахівці завершують гідравлічні випробування, замінюють аварійні ділянки теплових мереж, оновлюють обладнання та формують запаси палива й матеріалів. Окремо перевіряють генератори й резервні джерела живлення, а також готують аварійні бригади, транспорт і спецтехніку.

У самій Вінниці вже розпочали заповнення внутрішньобудинкових систем водою. За тиждень теплоносій подали до 499 багатоповерхівок із 1211 запланованих, розповів Суспільному інженер дільниці Сергій Бондар. Роботи триватимуть до жовтня.

Наприклад, у тепловому пункті на вулиці Дачній, 9-А, засувки відкривають поступово, аби уникнути гідроудару й можливих поривів. Цей пункт обігріває три під'їзди — 108 квартир. У підвалах, де раніше траплялися пориви, частину труб уже замінили.

Коли увімкнуть тепло

За словами начальника служби транспортування енергії КП «Вінницяміськтеплоенерго» Олександра Осовського, основні роботи з підготовки котелень, теплових пунктів і теплових камер завершили до 1 вересня. Тривають лише заміни мереж по вулицях Балабана, Тичини й Космонавтів. Щодня систему заповнюють у середньому у 80 будинках.

Остаточне рішення про старт опалювального періоду ухвалює місцева влада. Згідно з постановою Кабміну №830, опалення зазвичай вмикають, коли середньодобова температура протягом трьох діб тримається на позначці +8 °C або нижче.

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