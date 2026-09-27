Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області можна оформити і за особливі заслуги перед Україною: у ПФУ пояснили, які категорії мають право на постійну надбавку та як її отримати.

Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області призначає Пенсійний фонд України не лише за віком і стажем. Окрема й постійна виплата — пенсія за особливі заслуги перед Україною: це надбавка до пенсії, яку людина вже отримує за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Право на доплату визначає окремий закон, нагадують у Пенсійному фонді України. Найвищі підстави мають Герої України та особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, а також ті, хто після здобуття незалежності отримав чотири і більше ордени України або почесне звання «народний».

У переліку ПФУ також ветерани війни, нагороджені орденом за особисту мужність, виявлену під час захисту суверенітету й територіальної цілісності України, а також видатні спортсмени — переможці Олімпійських і Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіони та рекордсмени світу й Європи.

Надбавку призначають космонавтам і членам льотно-випробувальних екіпажів, особам із почесним званням «заслужений», лауреатам державних премій і нагородженим орденом України, а також матерям, які народили п'ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо матері не стало або її позбавили батьківських прав, право переходить батькові.

Окрему категорію становлять борці за незалежність України у ХХ столітті та реабілітовані жертви політичних репресій. Розмір надбавки залежить від категорії та встановлюється у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; виплачують її щомісяця разом з основною пенсією.

Як оформити пенсію за особливі заслуги

Призначенням займається Пенсійний фонд України. Мешканцям Миколаївської області потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ та подати заяву разом із документами, що підтверджують особливі заслуги: посвідчення про нагороду або почесне звання, документ, що засвідчує статус, та паспорт. Надбавку призначають із дня звернення за наявності повного пакета документів.

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