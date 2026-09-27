Гуманітарна допомога в Одеській області у вигляді продуктових наборів надається родинам Дружківської громади, які переїхали до Одеси. Розповідаємо, хто може отримати набір та які документи потрібні.

Гуманітарна допомога в Одеській області у вигляді продуктових наборів надається сімʼям Дружківської громади, які переїхали до Одеси. Видачу організував благодійний фонд ХБФ «На крок ближче», повідомляє інформаційний ресурс «де Допомога».

Отримати продуктові набори можуть родини Дружківської громади з Донеччини, які переїхали до Одеси з 2022 року та мають довідку ВПО. Обовʼязкова умова — вони ще не отримували гуманітарну допомогу у вересні.

До Дружківської громади входять місто Дружківка та села: Дружківське, Кіндратівка, Красний Кут, Куртівка, Миколайпілля, Новогригорівка, Новомиколаївка, Новопавлівка, Олексієво-Дружківка, Осикове, Павлівка, Петрівка, Приют, Райське, Софіївка, Старорайське, Торецьке і Торське. Якщо родина саме звідти й тимчасово мешкає в Одесі, програма фонду може її стосуватися.

Видачу проводять у ХАБі Дружківської громади за адресою: Одеса, вулиця Троїцька, 45, з 11:00 до 14:00. Набори видають тільки особисто: поштою фонд їх не надсилає, а отримати допомогу за іншу людину неможливо.

При собі потрібно обовʼязково мати оригінали документів, які підтверджують особу та статус ВПО.

Як зареєструватися на отримання

Реєстрація на видачу — обовʼязкова. Заявку подають онлайн через Google-форму фонду. Якщо форма вже закрита, це означає, що організатори набрали граничну кількість заявок. Благодійний фонд «На крок ближче» надає допомогу регулярно, тож аби не пропустити наступну видачу, варто підписатися на телеграм-канал організації.

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