У четвер ввечері, 17 вересня, в соціальній мережі Facebook стався масштабний збій, через що працювати також перестав Instagram

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Downdetector.

«Ми працюємо над цим і полагодимо його, як тільки зможемо», - йдеться в повідомленні при спробі зайти на сайт.

Звернемо увагу, що згідно з картою збоїв Downdetector, Facebook перестав працювати в Сполучених Штатах, Мексиці, Великобританії, Польщі, Німеччині, Угорщині, Данії, Франції та Росії.

Крім того, перестали працювати соціальні мережі й в Україні: Facebook частково оновлюється, але це займає досить довгий час. А спроби зайти в Instagram повністю безуспішні.

Про деталі інциденту, а також причини неполадок, засновники соціальних мереж зараз не поширюються.

Також відсутня інформація про те, як скоро розробникам вдасться відновити роботу соціальних мереж. До цього моменту залишається лише чекати.

Нагадаємо, останній збій у Facebook в Україні спостерігався в березні цього року.

Зуп Instagram Facebook спостерігав з 17:56 за Києвом, а в Instagram – з 18:01. За словами користувачів, вони не можуть зайти на свої сторінки, оновлення стрічок і завантаження файлів працюють зі збоєм.

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