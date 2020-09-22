Український винищувач засік Російський "Іл-20" на Донбасі
Про це розповів полковник у відставці Дмитро Фішер, який служив у 831-й Галатійській бригаді.
За його словами, інцидент стався в 2014 році. Тоді він перехопив Російський турбогвинтовий літак радіоелектронної розвідки Іл-20 в районі на південь від Донецька.
"Згідно з моїми бортовими системами, він порушив наш повітряний простір. Я захопив його і міг запустити ракету, але я отримав жорсткий наказ зброю не застосовувати", - передає видання "Діалог"слова пілота.
Екс-солістка "Серебро" налякала формою бюста, влаштувавши фотосесію посеред поля: "Жахливі..."
Безсоромна "наречена" Харламова в бікіні показала пружні форми з усіх боків: "Що ж ти робиш-то?"
"Помінялися дружинами": чоловік Дорофєєвої Дантес перевершив Тарзана, зробивши щиросердне "визнання"
"Наречена" Харламова розляглася біля басейну в безсоромному купальнику: "Шукає мільйонера..."
Фішер підкреслив, що "воно було того не варто", а в іншому випадку росіяни могли б використовувати відкриття вогню як привід для повномасштабної війни.
Раніше стало відомо, що суд наклав арешт на 65 літаків, які порушили порядок в'їзду і виїзду з окупованого Криму. Вона також нагадала, що з березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над півостровом, оскільки не може гарантувати безпеку польотів.
Також ми повідомляли, що всього за 30 кілометрів від України приземлилися російські військові літаки і вертольоти.
Десять вертольотів Мі-26, Мі-35М і Мі-8АМТШ, а також чотири штурмовики Су-25см3 і літаки транспортної авіації Ан-26 і Іл-76МД сідали на недіючому аеродромі Погорєлово в Ростовській області.
За інформацією з відкритих джерел, аеродром розташований біля міста Каменськ-Шахтинськ. Авіація задіяна в рамках навчань, яке проводить МО РФ.
Нагадавши, Маломуж назвав умову повернення Криму Україні.
Також Politeka писала, що кримчани завили від нової екологічної катастрофи, кадри.
Крім того, колишній в'язень Кремля висловився про подачу води до Криму: "найбільша зрада".