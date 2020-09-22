Український винищувач засік Російський "Іл-20" на Донбасі

Про це розповів полковник у відставці Дмитро Фішер, який служив у 831-й Галатійській бригаді.

За його словами, інцидент стався в 2014 році. Тоді він перехопив Російський турбогвинтовий літак радіоелектронної розвідки Іл-20 в районі на південь від Донецька.

"Згідно з моїми бортовими системами, він порушив наш повітряний простір. Я захопив його і міг запустити ракету, але я отримав жорсткий наказ зброю не застосовувати", - передає видання "Діалог"слова пілота.

Фішер підкреслив, що "воно було того не варто", а в іншому випадку росіяни могли б використовувати відкриття вогню як привід для повномасштабної війни.

Раніше стало відомо, що суд наклав арешт на 65 літаків, які порушили порядок в'їзду і виїзду з окупованого Криму. Вона також нагадала, що з березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над півостровом, оскільки не може гарантувати безпеку польотів.

Також ми повідомляли, що всього за 30 кілометрів від України приземлилися російські військові літаки і вертольоти.

Десять вертольотів Мі-26, Мі-35М і Мі-8АМТШ, а також чотири штурмовики Су-25см3 і літаки транспортної авіації Ан-26 і Іл-76МД сідали на недіючому аеродромі Погорєлово в Ростовській області.

За інформацією з відкритих джерел, аеродром розташований біля міста Каменськ-Шахтинськ. Авіація задіяна в рамках навчань, яке проводить МО РФ.



