Екс-радник міністра з надзвичайних ситуацій Костянтин Гринчук розкритикував те, що відбувається з розслідуванням причини катастрофи з Ан-26
Так, на своїй сторінці у мережі Facebook, він розкритикував тих, хто заявляє, що чорні ящики літака проллють світло на катастрофу з літаком Ан-26. Адже і так зрозуміло, що літак, якому виповнилося 43 роки не можна було використовувати.
Його також обурили заяви багатьох політиків і експертів, що літак міг би ще літати 5 тисяч годин.
"Бубочка, щось мимрить, оголосив траур, створює комісію?! На кого це розраховано, на бабусю в селі? На тих хто все життя з локшиною? А треба було, відразу відправити у відставку міністра оборони. За що? Та за цей літак, який ще міг літати 5 тис.годин. Так, міг, але точно не у Військовому інституті!",- написав Гринчук.
"Оля, йди на кухню": конфлікт Фреймут і Кухар на "Танцях з зірками" вийшов на новий рівень хамства
Ридаючу Івлеєву з "Орла і Решки" зняли на підлозі ванної, кадри облетіли мережу: «Нудить від…»
Російська Кардашьян пограла своїми "близнючками" в кофті з неймовірним декольте: "Місця для поцілунків"
"У салоні було шестеро людей": масштабна ДТП струсила Одещину, людей занесло в кювет, фото
Він також пояснив, що молодих військових льотчиків треба вчити на перспективних зразках, а не "на сараях, які завтра будуть списані". Крім того, у військовому інституті повинні вчити екстримальним речам і такі навантаження повинна вміти виконувати техніка для війни, а не апарат, який ось-ось розвалиться.
"У розумінні Міністра оборони Андрія Тарана, у військової авіації немає перспектив на її майбутнє, взагалі! Очевидно вся ця публіка вміє тільки брехати, оголошувати жалоби вимовляючи пафосні промови над смертями молодих і невинних затикаючи роти 1,5 млн. компенсації їх рідним, ніколи не почне думати і розуміти елементарне! Для цих, головне знайти стрілочника на якого покажуть чорні ящики!",- пише екс-радник.
Нагадаємо, курсант, який дивом вижив, вразив зізнанням про те, що сталося на борту Ан-26.
Як повідомляла Politeka, мати курсанта, який вижив у катастрофі Ан-26, просить про допомогу для сина.