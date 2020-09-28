Екс-радник міністра з надзвичайних ситуацій Костянтин Гринчук розкритикував те, що відбувається з розслідуванням причини катастрофи з Ан-26

Так, на своїй сторінці у мережі Facebook, він розкритикував тих, хто заявляє, що чорні ящики літака проллють світло на катастрофу з літаком Ан-26. Адже і так зрозуміло, що літак, якому виповнилося 43 роки не можна було використовувати.

Його також обурили заяви багатьох політиків і експертів, що літак міг би ще літати 5 тисяч годин.

"Бубочка, щось мимрить, оголосив траур, створює комісію?! На кого це розраховано, на бабусю в селі? На тих хто все життя з локшиною? А треба було, відразу відправити у відставку міністра оборони. За що? Та за цей літак, який ще міг літати 5 тис.годин. Так, міг, але точно не у Військовому інституті!",- написав Гринчук.

Він також пояснив, що молодих військових льотчиків треба вчити на перспективних зразках, а не "на сараях, які завтра будуть списані". Крім того, у військовому інституті повинні вчити екстримальним речам і такі навантаження повинна вміти виконувати техніка для війни, а не апарат, який ось-ось розвалиться.

"У розумінні Міністра оборони Андрія Тарана, у військової авіації немає перспектив на її майбутнє, взагалі! Очевидно вся ця публіка вміє тільки брехати, оголошувати жалоби вимовляючи пафосні промови над смертями молодих і невинних затикаючи роти 1,5 млн. компенсації їх рідним, ніколи не почне думати і розуміти елементарне! Для цих, головне знайти стрілочника на якого покажуть чорні ящики!",- пише екс-радник.

Нагадаємо, курсант, який дивом вижив, вразив зізнанням про те, що сталося на борту Ан-26.

Як повідомляла Politeka, мати курсанта, який вижив у катастрофі Ан-26, просить про допомогу для сина.