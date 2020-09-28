На Донбасі сталася пожежа на цвинтарі, де поховані українські добровольці, які віддали своє життя за Україну в 2014 році

Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію пресслужби батальйону "Айдар".

Так, у неділю, 27 вересня, дивна пожежа охопила частину Старобільського міського кладовища на Луганщині. В "Айдарі" повідомили, що вогонь палав лише на ділянці Старобільського військового кладовища, де поховані бійці, які загинули, захищаючи Україну від російських окупантів та їхніх посібників з "ЛНР".

В "Айдарі" наголосили, що у випадку навмисного підпалу за такий злочин винуватцям "світить" до 5 років тюрми.

"В разі підпалу діяння організаторів та виконавців підпадають під дію статті 297 ч.2 (караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк), та статті 298 Кримінального Кодексу України", - йдеться в повідомленні.