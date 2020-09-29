Потужний торнадо пронісся по Херсонській області
Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
Як повідомляється, в селищі Велика Олександрівка вітром зірвало дах школи, розбило вікна, повалено 47 дерев, пошкодило 38 будинків.
Негода залишила жителів селища без світла і газу.
Очевидці публікують кадри руйнувань:
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За словами місцевого жителя, будинок якого потрапив в епіцентр торнадо, подія сильно всіх налякала.
"Порвані дроти, зняті дахи. Ми знаходилися якраз в будинку. Я думав, що його зараз підніме", - розповів чоловік.
Раніше в Тернопільської області 9 червня, пронісся страшний смерч відразу біля кількох населених пунктів.
Такі смерчі у нас в країні-рідкісне атмосферне явище. Точна причина таких частих торнадо невідома, але можливий винуватець торжества — глобальне потепління.
Також ми повідомляли, що в Черкаській області очевидцям вдалося зняти рідкісний вид смерчу.
На кадрах можна побачити смерч, який завис прямо в повітрі над будинками здивованих жителів. На відміну від інших аналогічних явищ його «хвіст» не стосується землі.
Це рідкісний вид погодного явища, відомий під назвою «лендспаут».
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