Потужний торнадо пронісся по Херсонській області

Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



Як повідомляється, в селищі Велика Олександрівка вітром зірвало дах школи, розбило вікна, повалено 47 дерев, пошкодило 38 будинків.

Негода залишила жителів селища без світла і газу.

Очевидці публікують кадри руйнувань:

За словами місцевого жителя, будинок якого потрапив в епіцентр торнадо, подія сильно всіх налякала.

"Порвані дроти, зняті дахи. Ми знаходилися якраз в будинку. Я думав, що його зараз підніме", - розповів чоловік.

Раніше в Тернопільської області 9 червня, пронісся страшний смерч відразу біля кількох населених пунктів.

Такі смерчі у нас в країні-рідкісне атмосферне явище. Точна причина таких частих торнадо невідома, але можливий винуватець торжества — глобальне потепління.

Також ми повідомляли, що в Черкаській області очевидцям вдалося зняти рідкісний вид смерчу.

На кадрах можна побачити смерч, який завис прямо в повітрі над будинками здивованих жителів. На відміну від інших аналогічних явищ його «хвіст» не стосується землі.

Це рідкісний вид погодного явища, відомий під назвою «лендспаут».

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