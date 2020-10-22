Окупантивирішили віддати під забудову аеродром "Заводське" в Сімферополі

У зв'язку з цим співробітники аеродрому не придумали нічого кращого, ніж записати відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням не допустити цього.

Відповідними фото і відео поділився на своїй сторінці в Twitter блогер КРИМський бандерівець.

На кадрах – люди, які намагаються достукатися до окупантів, називаючи своє відеозвернення "криком душі персоналу, який хоче жити".

"Наш президент, почуйте нас. Ми хочемо зберегти наш аеродром Заводське для авіаторів і хочемо захистити його від забудови. Я думала, що ми під захистом, але ні. Почуйте нас, Володимир Володимирович!" , – каже одна зі співробітниць.

"В даний час підприємство відчуває як би не найкращі свої часи. До 2015 року воно не було збитковим. В даний час підприємство зазнає збитків, але це більше пов'язано з неписьменним керівництвом і неправильною політикою влади. Всі зацікавлені в забудові аеродрому Заводське. Просимо вас не залишитися осторонь і зберегти таке унікальне підприємство і дати йому друге життя. У забудові аеродрому не зацікавлені і жителі мікрорайону. Згідно експертизи, яка проводилася в 2002 році, аеродром є легенями Сімферополя, це допомагає виводити смог і не застоюватися йому в місті", – вторять їй.

"Льотного спорту вже немає, його як би не стало вже кілька років тому. Залишилися парашутисти і авіамоделісти. Але, на жаль, нас звідси просто-напросто просять піти, як непотрібний елемент. ВолодимиреВолодимировичу, у нас не виконуються ваші вказівки", - говорить третій герой відеозапису.

Блогер підкреслив, що до окупації українське держпідприємство "Універсал-Авіа", що базується в Заводському, співпрацювало з ООН, а пілоти отримували $5000. Однак з поверненням Криму в "рідну гавань" ситуація кардинально змінилася.

"Вата ще не зрозуміла, куди потрапила, і хто стоїть за знищенням українського Криму? Вата ще не зрозуміла, що будівництво нових мікрорайонів потрібне окупантам для заселення новими "споконвічно російськими кримчанами", яких завезуть в ці будинки з російських мухос*анськів", – підсумував автор поста.

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