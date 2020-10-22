Бойовики на Донбасі били по захисниках України з гранатометів і стрілецької зброї

Зокрема, російські терористи на Донбасі влаштували прицільні обстріли позицій ЗСУ і змусили захисників України відкрити вогонь. Наші воїни змогли зберегти контроль над ситуацією в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомила прес-служба штабу ООС в Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання" Схід " противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Лебединське.

Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовані в передмісті Авдіївки, де в обідній і у вечірній час ворог застосовував гранатомети різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання"Північ" у вечірній час доби противник зі стрілецької зброї вів обстріл позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Артема. Щоб придушити вогневу активність противника, зберегти власне життя і здоров'я, українські воїни відкрили вогонь у відповідь, що змусило противника припинити обстріл. Бойових втрат і поранень у лавах ЗСУ не було. Втрати противника уточнюються.

Крім того, 21 жовтня в районі населених пунктів Мар'їнка та Авдіївка задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" без перетину лінії розмежування.

"На інших ділянках відповідальності українських підрозділів по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою українським захисниками", - запевнили в штабі ООС.

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