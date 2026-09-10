У Сумах 10 вересня через порив водомережі припинено подачу води до низки житлових будинків. У КП «Міськводоканал» назвали адреси, які залишилися без водопостачання.

Відключення води у Сумах цього тижня сталося знову — 10 вересня комунальники терміново припинили подачу через новий порив на водомережі.

Про аварійну ситуацію повідомили в КП «Міськводоканал». Для ліквідації пориву водомережі сьогодні, 10 вересня, з 10:55 було припинено подачу води до житлових будинків за кількома адресами.

Без водопостачання залишилися будинки на вулиці Івана Сірка: № 15, 17, 19, 19/1, 21, 23 та 27. Саме там бригади водоканалу проводять роботи з ліквідації пориву.

Точного часу, скільки триватимуть ремонтні роботи, комунальники не назвали. Зазвичай після завершення ліквідації аварії подачу води відновлюють упродовж кількох годин.

Що робити, якщо у вашому будинку немає води

Мешканцям, чиї будинки залишилися без водопостачання, радять завчасно набрати запас води для побутових потреб. Уточнити інформацію про хід робіт та орієнтовний час відновлення подачі можна в диспетчерській службі КП «Міськводоканал».

Аварійні відключення води в Сумах цього тижня вже траплялися неодноразово — раніше комунальники повідомляли про пориви водомережі 8 та 9 вересня.

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