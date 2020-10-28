Окупаційна влада Криму похвалилася оновленою військовою базою в Перевальному під Сімферополем

Про військову частину, яку відбудували для російських військових, повідомив "глава" кримського парламенту Володимир Константинов, про що у своєму блозі написав КРИМський бандерівець.

«Справжнє задоволення, побував у Перевальному, в новій військовій частині. Я добре пам'ятаю той український період цієї ганебної армії. Зараз там нова казарма, нове обладнання, із задоволенням посиділи в новому танку", - цитують слова Константинова ЗМІ.

"Для цього рашистам і потрібен був Крим: колаборант Константинов радісно повідомив про нову військову частину, яку відбудували для російських військових у Перевальному під окупованим Сімферополем. І водичку сюди провели, а ви і далі в тазиках купайтеся", – резюмує блогер.

Як відомо, до окупації півострова в Перевальному базувалася 36-та бригада берегової оборони ВМС України, яку в 2014 році блокували "ввічливі люди". Залишки бригади, а також 1-й і 501-й окремі батальйони морської піхоти були передислоковані в Миколаїв, де лягли в основу 36 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗС України.

Раніше ми писали про те, що плани окупантів віддати під забудову території аеродрому "Заводське" під Сімферополем викликали хвилю протестів. На його місці планують побудувати новий житловий комплекс, куди потім переселять близько 40 тисяч росіян. Такі перспективи не на жарт розлютили кримчан, які і так вже не знають, куди подітися від напливу громадян РФ.

Працівники створили петицію з вимогою не допустити забудову аеродрому, а також раптово прозріли, зрозумівши, що накоїли в 2014 році, коли радісно побігли на референдум.

Ми також розповідали про те, що з бюджету РФ планують дати 50 мільярдів рублів на вирішення проблеми з водою в Криму. Як відомо, кошти в державну казну йдуть з кишень російських платників податків. Таким чином, кожен громадянин РФ заплатить за окупацію українського півострова власними грошима.

Нагадаємо, Росія збирається забезпечити кримчан стічними водами.

Як повідомляла Politeka, кримчани поскаржилися на огидну медицину.

Також Politeka писала, що окупанти в Криму злили небезпечні відходи в море, нікому немає діла: кричущі кадри.