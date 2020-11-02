Так звані "ЛНР" і "ДНР" знову заговорили про готовність повернутися до складу України

Натомість українська влада повинна скасувати закони про освіту, про статус державної мови і про реінтеграцію Донбасу. Крім того, вони запропонували Києву свою "дорожню карту", що складається з 15 пунктів, передає "Страна.UA".

Зокрема, окупаційна влада ОРДЛО згодна повернутися до складу України і провести вибори до органів місцевого самоврядування за українськими законами.

Крім того, в "Л/ДНР" згодні на передачу непідконтрольної ділянки кордону з Росією під контроль української влади через два місяці після виборів до органів місцевої влади. Відзначається, що за процедурою повинні стежити представники місцевої влади разом з російською стороною.

Разом з тим бойовики вимагають від Києва ряд поступок. В першу чергу вони хочуть, щоб Володимир Зеленський вніс на розгляд до Верховної Ради України законопроект "Про внесення змін до Конституції України (в частині децентралізації влади)". У ньому йтиметься про те, що статус ОРДЛО як "окремих суб'єктів" існуватиме наступні 30 років, тобто до 2050 року.

Також проросійські терористи вимагають від України скасувати три закони: "Про освіту"," Про забезпечення функціонування української мови як державної" та "про особливий статус тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей".

Також бойовики вимагають погоджувати з ними розміщення підрозділів Збройних сил, Національної поліції, Національної гвардії, СБУ та інших силових підрозділів на території ОРДЛО.

Крім того, бойовики хочуть отримати особливий економічний статус у відносинах з Російською Федерацією.



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